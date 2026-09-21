Sultan HB X Merespons Tarif Parkir Food Truck di Alkid: Terlalu!

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait polemik tarif parkir Rp 1 juta yang dikenakan kepada pengusaha food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul.

Sri Sultan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan pihak kepolisian.

"Ya, kan, ada kepolisian, ada yang lainnya. Biar diselesaikan sama (pemerintah) kota,” ujar Sri Sultan, Senin (21/9).

Akan tetapi, Sultan HB X Menegaskan bahwa juru parkir tidak memiliki hak untuk mematok tarif parkir.

“Kalau saya, ya, terlalu saja. Memangnya tukang parkir punya hak untuk menentukan itu?” kata Sultan.

Sebelumnya pihak Keraton Yogyakarta memastikan kegiatan berjualan food truck Bolosego telah mengantongi izin.

Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono mengatakan pungutan parkir food truck bukan bagian dari proses perizinan dari Keraton Jogja.

“Pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta,” katanya.