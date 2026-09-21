JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Sultan HB X Merespons Tarif Parkir Food Truck di Alkid: Terlalu!

Sultan HB X Merespons Tarif Parkir Food Truck di Alkid: Terlalu!

Senin, 21 September 2026 – 16:10 WIB
Sultan HB X Merespons Tarif Parkir Food Truck di Alkid: Terlalu! - JPNN.com Jogja
Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait polemik tarif parkir Rp 1 juta yang dikenakan kepada pengusaha food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul.

Sri Sultan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan pihak kepolisian.

"Ya, kan, ada kepolisian, ada yang lainnya. Biar diselesaikan sama (pemerintah) kota,” ujar Sri Sultan, Senin (21/9).

Baca Juga:

Akan tetapi, Sultan HB X Menegaskan bahwa juru parkir tidak memiliki hak untuk mematok tarif parkir.

“Kalau saya, ya, terlalu saja. Memangnya tukang parkir punya hak untuk menentukan itu?” kata Sultan.

Sebelumnya pihak Keraton Yogyakarta memastikan kegiatan berjualan food truck Bolosego telah mengantongi izin.

Baca Juga:

Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono mengatakan pungutan parkir food truck bukan bagian dari proses perizinan dari Keraton Jogja.

“Pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta,” katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan hak jukir yang mematok tarif parkir Rp 1 juta di Alun-Alun Kidul.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Sri Sultan Hamengku Buwono X Alun-alun kidul bolosego alkid Jogja food truck parkir food truck pungli food truck pungli alkid parkir alkid sultan HB X

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU