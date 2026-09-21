Bolosego Sempat Diserbu Reviu Bintang 1, JCW: Tindak Tegas Pelaku Pungli

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemilik usaha Bolosego Dyah Laily Fardisa mengaku sempat mendapat serangan reviu bintang 1 di seluruh gerai dan restonya yang ada di Jogja.

Reviu bintang 1 itu ia duga berhubungan erat dengan polemik yang sedang viral, yaitu tentang dugaan pungli parkir di Alun-Alun Kidul (Alkid).

Lewat media sosial pribadinya, Mbak Dy dibikin kaget karena tiba-tiba diserbu rating rendah di platform Google.

"Pagi ini kami diboom dengan reviu bintang 1. Terus bertambah dalam hitungan detik di semua resto Bolosego," tulisnya.

Mbak Dy sendiri hari ini dijadwalkan memenuhi undangan Polresta Yogyakarta untuk menjelaskan duduk perkaran kasus dugaan pungli yang menimpa usaha food truck miliknya di Alkid.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba meminta kasus dugaan pungli tarif parkir itu diproses hukum.

"Jika dugaan pungli ini berakhir dengan damai, dikhawatirkan kasus serupa akan terus terulang," kata Kamba, Senin (21/9).

Menurut Kamba, proses hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pungli.