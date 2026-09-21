Ketika Hasto Bicara Soal Pungli dan Tarif Parkir di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebijakan parkir di kawasan wisata Kota Yogyakarta kembali jadi sorotan setelah tarif parkir food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul (Alkid) viral di media sosial.

Pemilik food truck Bolosego mengaku dikenakan biaya parkir Rp 1 juta per hari saat mangkal di Alkid.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan tidak boleh ada lagi tarif ilegal maupun pemerasan yang dibebankan kepada masyarakat dan pelaku usaha di luar ketentuan resmi.

"Prinsipnya, kalau saya, ya, di Kota Yogyakarta ini jangan sampai ada pungli, itu penting. Jangan ada pungutan liar. Jangan sampai ada premanisme,” ujarnya pada Senin (21/9).

Menurut Hasto, Pemkot Yogyakarta sebetulnya sudah rutin menggelar edukasi dan monitoring langsung ke lapangan guna memastikan seluruh pelaku usaha dan jasa mematuhi aturan tarif yang berlaku.

Ia mencontohkan penindakan terhadap juru parkir atau pedagang yang nekat melakukan nuthuk atau menarik tarif parkir di luar harga yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Jogja.

"Ketentuan-ketentuannya sudah ada. Bahkan, jika Anda ingat, dahulu ada orang nuthuk, kami juga beroperasi untuk memasang tarif-tarif sesuai ketentuan," ujar Hasto.

Terkait perparkiran, Hasto membeberkan bahwa dari total 735 titik parkir resmi di Yogyakarta, Pemkot tengah gencar mendorong penerapan digitalisasi parkir.