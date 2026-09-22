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Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 22 September 2026

Selasa, 22 September 2026 – 07:28 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 22 September 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah polres jajaran kembali menghadirkan layanan SIM Keliling pada hari ini, Selasa (22/9/2026).

Layanan SIM Keliling khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan SIM baru, pendaftaran tetap dilayani secara langsung di Satpas Mako Polres masing-masing.

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Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling di wilayah DIY untuk hari Selasa, 22 September 2026:

1. Wilayah Kabupaten Sleman
Layanan SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Lokasi: MITRA 10
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

2. Wilayah Kabupaten Bantul
SIM Keliling MPP
Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP) Manding
Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

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3. Wilayah Kabupaten Gunungkidul
Layanan SIMMADE
Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo
Waktu: 09.00 WIB – Selesai
Satpas Polres Gunungkidul
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Syarat Dokumen Perpanjangan SIM
Pemohon diimbau untuk menyiapkan seluruh persyaratan administrasi sebelum mendatangi lokasi pelayanan, antara lain:

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling di wilayah Sleman, Gunungkidul dan Bantul untuk hari Selasa, 22 September 2026:
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