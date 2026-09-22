Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 22 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah polres jajaran kembali menghadirkan layanan SIM Keliling pada hari ini, Selasa (22/9/2026).

Layanan SIM Keliling khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan SIM baru, pendaftaran tetap dilayani secara langsung di Satpas Mako Polres masing-masing.

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling di wilayah DIY untuk hari Selasa, 22 September 2026:

1. Wilayah Kabupaten Sleman

Layanan SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Lokasi: MITRA 10

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

2. Wilayah Kabupaten Bantul

SIM Keliling MPP

Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP) Manding

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

3. Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Layanan SIMMADE

Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Satpas Polres Gunungkidul

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Syarat Dokumen Perpanjangan SIM

Pemohon diimbau untuk menyiapkan seluruh persyaratan administrasi sebelum mendatangi lokasi pelayanan, antara lain: