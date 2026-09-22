Rute Trans Jogja dari Gamping ke Kawasan Kusumanegara
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan DIY terus memperkuat layanan transportasi publik melalui pengoperasian layanan Trans Jogja.
Salah satu rute strategis yang mempermudah mobilitas masyarakat dari barat Yogyakarta menuju pusat kota hingga kawasan Kusumanegara adalah Jalur 10 dengan Rute Park & Ride Gamping menuju Kusumanegara.
Rute ini menjadi andalan para komuter, pelajar, hingga wisatawan yang ingin menjangkau area sentral Yogyakarta tanpa repot membawa kendaraan pribadi.
Jam operasional bus setiap hari adalah pukul 05.30 – 20.30 WIB. Tarif tiket Rp 2.700 per perjalanan.
Sistem pembayaran 100 persen nontunai (Cashless) menggunakan Kartu Uang Elektronik (e-money), Kartu Khusus Trans Jogja, atau via pemindaian QRIS melalui aplikasi dompet digital.
Daftar Perhentian Lengkap (Pergi – Pulang)
Layanan Jalur 10 melayani lintasan melingkar (loop) yang menghubungkan titik temu transportasi penting seperti Stasiun Lempuyangan, kawasan Malioboro, hingga sentra perkantoran/pendidikan di Timoho dan Kusumanegara:
Park & Ride Gamping (Titik Awal)
PKU Gamping
Pasar Gamping (Utara)
Pelem Gurih
TPB Ruko Bayeman 2
TPB Museum Bahari 2
SMP Muhammadiyah 3
GKJ Wirobrajan (Timur)
Muallimin (Utara)
Portabel Tejokusuman (Tamansari)
Halte Ngabean
KHA Dahlan (Utara)
Taman Pintar
Suryotomo
Progo
Jl. Mataram Hotel Akur
Portable Teras Malioboro 2
Eks Menara Kopi (Utara)
Halte Kridosono
Lempuyangan Gudang (Utara)
Stasiun Lempuyangan
Tarumartani (Utara)
Mako Lanal Yogyakarta
Timoho (Timur)
SMK N 5 (Utara)
SGM Kusumanegara (Selatan)
Timoho (Barat)
TPB TNI AL 1
TPB Tarumartani
SMP Kanisius Gayam (Timur)
Jl. Mataram Hotel Akur
Portable Teras Malioboro 2
Halte Malioboro 1
Halte Malioboro 2 (Kepatihan)
Halte Malioboro 3
KHA Dahlan (Selatan)
Halte Ngabean
Muallimin (Selatan)
SMA Muhammadiyah 3
TPB Wirobrajan 1
TPB Museum Bahari 1
TPB Ruko Bayeman 1
TPB Pelem Gurih
Pasar Gamping (Selatan)
BPD Gamping (Selatan)
Park & Ride Gamping (Titik Akhir)
Akses Antarmoda & Kemudahan Park and Ride
Bagi warga Sleman bagian barat yang ingin bepergian ke kawasan Kusumanegara, bisa menggunakan Trans Jogja jalur 10.
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