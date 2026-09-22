Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 22 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut pertengahan pekan, bioskop-bioskop di Yogyakarta kembali menghadirkan jajaran film terbaru untuk menemani waktu senggang Anda hari ini, Selasa, 22 September 2026.

Mulai dari film horor mencekam, komedi segar, drama, hingga aksi pahlawan super siap ditayangkan di layar lebar.

Berikut jadwal penayangan film selengkapnya di beberapa bioskop favorit Yogyakarta pada hari ini, Selasa 22 September 2026.

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1. Plaza Ambarukmo XXI

Istimewa (Semua Umur | 119 Menit)

Jam tayang: 11:55, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15

Jam tayang: 11:55, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15 Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Menit)

Jam tayang: 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40

Jam tayang: 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit)

Jam tayang: 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05

Jam tayang: 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05 Munafik: Melawan Iblis (R17+ | 103 Menit)

Jam tayang: 12:10, 16:15, 20:20

Jam tayang: 12:10, 16:15, 20:20 Resident Evil (R17+ | 94 Menit)

Jam tayang: 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40

Jam tayang: 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40 Fall 2: Deadpoint (R17+ | 97 Menit)

Jam tayang: 14:15, 18:20

2. Empire XXI

Operasi Pesta Copet (R13+ | 113 Menit)

Jam tayang: 12:00, 16:20, 20:40

Jam tayang: 12:00, 16:20, 20:40 Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit)

Jam tayang: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00

Jam tayang: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00 Resident Evil (R17+ | 94 Menit)

Jam tayang: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10

Jam tayang: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10 Fall 2: Deadpoint (R17+ | 97 Menit)

Jam tayang: 12:15, 13:05, 14:10, 15:00, 16:05, 16:55, 18:00, 18:50, 19:55, 20:45

Istimewa (Semua Umur | 119 Menit)

Jam tayang: 14:20, 18:40

3. Jogja City Mall XXI

Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Menit)

Jam tayang: 12:00, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20

Jam tayang: 12:00, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20 Operasi Pesta Copet (R13+ | 113 Menit)

Jam tayang: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45

Jam tayang: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45 Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit)

Jam tayang: 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10

Jam tayang: 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10 Fall 2: Deadpoint (R17+ | 97 Menit)

Jam tayang: 12:50, 17:40

Jam tayang: 12:50, 17:40 Urang Bunian (R13+ | 88 Menit)

Jam tayang: 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 20:15

Jam tayang: 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 20:15 Resident Evil (R17+ | 94 Menit)

Jam tayang: 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50

Jam tayang: 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50 Hope (R13+ | 156 Menit)

Jam tayang: 14:45, 19:35

4. CGV Pakuwon Mall Yogyakarta

Agensi Rumah Tangga (13+ | 115 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000)

Jam tayang: 12:40, 15:00, 17:20, 19:40

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000) Jam tayang: 12:40, 15:00, 17:20, 19:40 Insidious: Out of the Further (13+ | 106 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000)

Jam tayang: 12:35, 14:45, 20:00

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000) Jam tayang: 12:35, 14:45, 20:00 Detective Conan The Movie: Fallen Angel Of The Highway (13+ | 109 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000)

Jam tayang: 13:20, 17:50

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000) Jam tayang: 13:20, 17:50 Fall 2: Deadpoint (17+ | 100 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000)

Jam tayang: 15:40, 20:10

Harga tiket: Regular 2D (Rp 42.000) Jam tayang: 15:40, 20:10 Hope (13+ | 156 Menit)

Jam tayang Velvet 2D (Rp 150.000): 12:55

Jam tayang Regular 2D (Rp 42.000): 17:00

Jam tayang Velvet 2D (Rp 150.000): 12:55 Jam tayang Regular 2D (Rp 42.000): 17:00 Resident Evil (17+ | 90 Menit)

Jam tayang ScreenX 2D (Rp 52.000): 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

Jam tayang 4DX 2D (Rp 85.000): 13:00, 15:05, 17:10, 19:15

Jam tayang SphereX 2D (Rp 42.000): 13:30, 15:35, 17:40, 19:45

Jam tayang Velvet 2D (Rp 150.000): 16:00, 18:05, 20:10

Jam tayang ScreenX 2D (Rp 52.000): 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 Jam tayang 4DX 2D (Rp 85.000): 13:00, 15:05, 17:10, 19:15 Jam tayang SphereX 2D (Rp 42.000): 13:30, 15:35, 17:40, 19:45 Jam tayang Velvet 2D (Rp 150.000): 16:00, 18:05, 20:10 5. CGV Transmart Maguwo

Agensi Rumah Tangga (13+ | 115 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000)

Jam tayang: 13:00, 15:20, 17:40

Agensi Rumah Tangga (13+ | 115 Menit) Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000) Jam tayang: 13:00, 15:20, 17:40 Istimewa (SU | 119 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000)

Jam tayang: 13:15, 15:40, 18:05

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000) Jam tayang: 13:15, 15:40, 18:05 Resident Evil (17+ | 90 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000)

Jam tayang: 13:30, 18:25, 20:25

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000) Jam tayang: 13:30, 18:25, 20:25 Detective Conan The Movie: Fallen Angel Of The Highway (13+ | 109 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000)

Jam tayang: 14:20, 20:30

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000) Jam tayang: 14:20, 20:30 Spider-Man: Brand New Day (13+ | 145 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000)

Jam tayang: 15:30, 20:00

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000) Jam tayang: 15:30, 20:00 Operasi Pesta Copet (13+ | 113 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000)

Jam tayang: 16:35

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000) Jam tayang: 16:35 Ritual Gaib: Nyai Randasura (17+ | 88 Menit)

Harga tiket: Regular 2D (Rp 33.000)

Jam tayang: 18:55, 20:45

Jadwal dan harga tiket bioskop dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari pengelola bioskop masing-masing. (mar3/jpnn)