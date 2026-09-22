Gunung Merapi Meluncurkan 34 Kali Guguran Lava dalam Sehari

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas Gunung Merapi sepanjang Senin (21/9/2026).

Gunung api aktif yang membentang di wilayah Daerah Isimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu mencatatkan puluhan kali kejadian guguran lava dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter (2 kilometer) ke arah Barat Daya.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengonfirmasi bahwa status Gunung Merapi hingga saat ini masih dipertahankan pada Level III (Siaga).

"Hasil pemantauan kami pada periode Senin, 21 September 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB menunjukkan teramati 34 kali guguran lava ke arah Barat Daya, meliputi Kali Sat/Putih, Kali Bebeng, dan Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya, Selasa (22/9).

Berdasarkan laporan yang disusun oleh petugas pemantau Suratno dan Yulianto, cuaca di area Gunung Merapi (2.968 mdpl) dominan cerah dan berawan dengan angin bertiup tenang ke arah timur.

Secara visual, tubuh gunung terlihat jelas dan asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, melambung hingga 100 meter di atas puncak.

Dari sisi kegempaan, BPPTKG mencatat frekuensi aktivitas magma yang masih tinggi, terdiri dari:

- Gempa Guguran: 68 kali (amplitudo: 2–33 mm, durasi: 29,12–199,93 detik).