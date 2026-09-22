JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Gunung Merapi Meluncurkan 34 Kali Guguran Lava dalam Sehari

Gunung Merapi Meluncurkan 34 Kali Guguran Lava dalam Sehari

Selasa, 22 September 2026 – 08:05 WIB
Gunung Merapi Meluncurkan 34 Kali Guguran Lava dalam Sehari - JPNN.com Jogja
Tangkap layar video awan panas guguran di Gunung Merapi. Foto: BPPTKG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas Gunung Merapi sepanjang Senin (21/9/2026).

Gunung api aktif yang membentang di wilayah Daerah Isimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu mencatatkan puluhan kali kejadian guguran lava dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter (2 kilometer) ke arah Barat Daya.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengonfirmasi bahwa status Gunung Merapi hingga saat ini masih dipertahankan pada Level III (Siaga).

Baca Juga:

"Hasil pemantauan kami pada periode Senin, 21 September 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB menunjukkan teramati 34 kali guguran lava ke arah Barat Daya, meliputi Kali Sat/Putih, Kali Bebeng, dan Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya, Selasa (22/9).

Berdasarkan laporan yang disusun oleh petugas pemantau Suratno dan Yulianto, cuaca di area Gunung Merapi (2.968 mdpl) dominan cerah dan berawan dengan angin bertiup tenang ke arah timur.

Secara visual, tubuh gunung terlihat jelas dan asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, melambung hingga 100 meter di atas puncak.

Baca Juga:

Dari sisi kegempaan, BPPTKG mencatat frekuensi aktivitas magma yang masih tinggi, terdiri dari:

- Gempa Guguran: 68 kali (amplitudo: 2–33 mm, durasi: 29,12–199,93 detik).

Gunung Merapi terpantau meluncurkan 34 kali guguran lava poijar pada hari Senin, 21 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Gunung Merapi Status Gunung Merapi gunung merapi siaga gunung merapi hari ini gunung merapi level 3

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU