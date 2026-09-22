Minta Jatah Makan ke Bolosego, Anggota Polsek Kraton Didakwa Melanggar SOP

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Propam Polresta Yogyakarta telah selesai memeriksa anggotanya dan saksi yang disebut meminta jatah makan dalam kasus food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul.

Kasipropam Polresta Yogyakarta AKP Wahyu Tri Handono mengatakan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari manajemen Bolosego pada Senin (21/9).

AKP Wahyu mengatakan bahwa dari hasil gelar perkara pihaknya menetapkan seorang personel Polsek Kraton sebagai pelanggar.

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Sedangkan dua personel lainnya tidak terbukti melakukan pelanggaran SOP.

"Saat ini terhadap terduga pelanggar Aipda S telah dilakukan pengamanan dalam tempat khusus atau patsus dalam rangka menjalani hukuman serta proses pemeriksaan pendahuluan oleh Propam Polresta Yogyakarta," ujarnya, Senin (21/9).

Proses selanjutnya Aipda S akan menjalani mekanisme sidang disiplin.

"Langkah ini merupakan bagian dari transparansi publik dan perwujudan komitmen Polresta Yogyakarta dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, akuntabel serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba berharap kepolisian menindak tegas oknum yang diduga meminta jatah makan.