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Pasar Godean Menyediakan Layanan Antar Barang Demi Menarik Pembeli

Selasa, 22 September 2026 – 13:45 WIB
Pasar Godean Menyediakan Layanan Antar Barang Demi Menarik Pembeli - JPNN.com Jogja
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman Aris Herbandang diwawancarai awak media, Selasa (22/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Paguyuban Pasar Godean menyiapkan sejumlah acara untuk memperingati hari jadi pertama pasar tersebut. Langkah ini sekaligus untuk menghidupkan kembali gairah pasar tradisional.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Godean Sri Kundari mengatakan mereka bakal menyelenggarakan pengajian, donor darah, senam, hingga menyediakan 4.000 porsi bakso gratis.

Menyikapi pola belanja masyarakat yang berubah, Paguyuban Pasar Godean memberikan pelayanan antar kepada pembelinya.

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"Kami itu sudah sedia untuk mengantar. Terutama yang pedagang sembako dan sayur, kami sudah bekerja sama dengan rumah makan di sekitar," katanya, Selasa (22/9).

Menurutnya, pembeli cukup memesan keperluannya melalui WhatsApp. Kemudian, pesanan akan diantarkan ke lokasi.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman Aris Herbandang mengakui adanya perubahan pola belanja masyarakat.

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Bandang mengatakan perubahan pola belanja masyarakat bermula saat wabah Covid-19 melanda tanah air.

“Teman-teman di pasar tradisional mau tidak mau harus berubah juga," kata Bandang.

Pemkab Sleman dan Paguyuban Pedagang Pasar Godean akan menggelar acara untuk meramaikan kembali pasar tradisional. Ada layanan antar barang untuk pembeli.
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TAGS   pasar godean paguyuban pasar godean sleman pasar tradisional dinas perdagangan sleman pedagang pasar godean

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