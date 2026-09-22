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Epson Rilis Proyektor Baru untuk Pengalaman Menonton Bioskop di Rumah

Selasa, 22 September 2026 – 14:02 WIB
Epson Rilis Proyektor Baru untuk Pengalaman Menonton Bioskop di Rumah - JPNN.com Jogja
Proyektor ultra short throw terbaru, Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970B. Foto: Dok. Epson

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tren menikmati hiburan di rumah terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan konsumen akan tampilan visual yang imersif tanpa mengorbankan estetika dan fungsi ruang.

Menjawab kebutuhan tersebut, Epson resmi meluncurkan proyektor ultra short throw terbaru, Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970B.

Perangkat premium ini memadukan proyeksi layar besar beresolusi 4K, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta sistem tata suara Sound by Bose dalam satu unit yang ramah ruang.

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Salah satu daya tarik utama EH-LS970B terletak pada desain ultra short throw.

Proyektor ini dirancang untuk dapat diletakkan sangat dekat dengan dinding atau layar sehingga tidak memerlukan instalasi gantung yang rumit atau ruang yang luas.

EH-LS970B mampu mendistribusikan proyeksi gambar fleksibel mulai dari ukuran 80 inci hingga 150 inci.

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Sebagai gambaran, untuk menampilkan gambar seluas 120 inci, proyektor ini hanya membutuhkan jarak penempatan sekitar 17,3 cm dari dinding.

Hal ini memungkinkan area ruang keluarga tetap terasa lapang dan rapi tanpa perlu deretan TV berukuran masif maupun perangkat audio tambahan yang memakan tempat.

Epson merilis produk proyektor terbaru yang bisa memberikan pengalaman menonton bioskop di kamar yang sempit.
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TAGS   epson proyektor epson proyektor bioskop proyektor bioskop epson proyektor EH-LS970B

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