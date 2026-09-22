JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, Proyektor Epson Berteknologi AI dan Audio Bose

Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, Proyektor Epson Berteknologi AI dan Audio Bose

Selasa, 22 September 2026 – 15:17 WIB
Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, Proyektor Epson Berteknologi AI dan Audio Bose - JPNN.com Jogja
Proyektor ultra short throw terbaru, Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970B. Foto: Dok. Epson

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson resmi meluncurkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B di Indonesia, sebuah proyektor ultra short throw (UST) flagship yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman bioskop ke dalam ruang keluarga.

Perangkat ini menggabungkan tampilan layar hingga 150 inci, resolusi 4K, pemrosesan gambar berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta sistem suara terintegrasi dari Bose.

Proyektor ini dirancang khusus untuk ruang modern yang menginginkan layar ekstra besar tanpa harus memakan banyak tempat atau menggunakan jarak tembak yang jauh.

Baca Juga:

Salah satu keunggulan utama Epson EH-LS970B terletak pada penggunaan chip TV berbasis AI yang mampu menganalisis konten secara real time.

Teknologi ini secara otomatis menyesuaikan kualitas visual berdasarkan adegan yang sedang ditampilkan tanpa perlu pengaturan manual dari pengguna.

Beberapa fitur pemrosesan gambar utama yang disematkan meliputi:

Baca Juga:

- AI Super Resolution: Meningkatkan ketajaman dan detail gambar secara presisi.

- AI Picture Quality: Menyesuaikan profil warna dan tampilan sesuai dengan jenis konten yang diputar.

Proyektor Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970B hadir untuk memberikan Anda kenyamanan menonton layar lebar di rumah dengan fitur AI dan sepiker terbaik.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   epson proyektor epson proyektor EH-LS970B produk epson epson indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU