Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, Proyektor Epson Berteknologi AI dan Audio Bose

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson resmi meluncurkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B di Indonesia, sebuah proyektor ultra short throw (UST) flagship yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman bioskop ke dalam ruang keluarga.

Perangkat ini menggabungkan tampilan layar hingga 150 inci, resolusi 4K, pemrosesan gambar berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta sistem suara terintegrasi dari Bose.

Proyektor ini dirancang khusus untuk ruang modern yang menginginkan layar ekstra besar tanpa harus memakan banyak tempat atau menggunakan jarak tembak yang jauh.

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Salah satu keunggulan utama Epson EH-LS970B terletak pada penggunaan chip TV berbasis AI yang mampu menganalisis konten secara real time.

Teknologi ini secara otomatis menyesuaikan kualitas visual berdasarkan adegan yang sedang ditampilkan tanpa perlu pengaturan manual dari pengguna.

Beberapa fitur pemrosesan gambar utama yang disematkan meliputi:

- AI Super Resolution: Meningkatkan ketajaman dan detail gambar secara presisi.

- AI Picture Quality: Menyesuaikan profil warna dan tampilan sesuai dengan jenis konten yang diputar.