Uji Coba Kelok 23 Usai: Masyarakat Antusias, Ada Penumpukan Kendaraan di Beberapa Titik

jogja.jpnn.com, BANTUL - Uji coba pembukaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Kretek–Girijati atau yang dikenal sebagai Kelok 23 yang berlangsung pada 14–20 September 2026 dinyatakan berjalan lancar dan mencatatkan zero accident.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah Provinsi DIY Tisara Sita menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi selama masa uji coba jalan baru tersebut.

Menurutnya, hal ini menandakan bahwa pengoperasian jalan ini memang sudah dinantikan sejak lama.

"Kami mengapresiasi antusias masyarakat yang tinggi terhadap ruas Kretek–Girijati. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan jalan ini sangat dinantikan," ujar Tisara di Yogyakarta, Selasa (22/9).

Meski berjalan lancar dan aman dari angka kecelakaan, hasil evaluasi mencatat adanya kepadatan lalu lintas di beberapa titik, khususnya pada akhir pekan seiring dengan lonjakan volume kendaraan.

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Kepadatan ini dipicu oleh banyaknya pengendara yang sengaja berhenti untuk menikmati pemandangan alam pantai selatan dari atas jalan baru tersebut.

Padahal, polisi dan pihak berwenang sudah memperingatkan pengguna jalan agar tidak berhenti di bahu jalan.