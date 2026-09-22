JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Uji Coba Kelok 23 Usai: Masyarakat Antusias, Ada Penumpukan Kendaraan di Beberapa Titik

Uji Coba Kelok 23 Usai: Masyarakat Antusias, Ada Penumpukan Kendaraan di Beberapa Titik

Selasa, 22 September 2026 – 14:58 WIB
Uji Coba Kelok 23 Usai: Masyarakat Antusias, Ada Penumpukan Kendaraan di Beberapa Titik - JPNN.com Jogja
Kondisi lalu lintas di Kelok 23 setelah dibuka untuk uji coba pada 14 September 2026. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Uji coba pembukaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Kretek–Girijati atau yang dikenal sebagai Kelok 23 yang berlangsung pada 14–20 September 2026 dinyatakan berjalan lancar dan mencatatkan zero accident.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah Provinsi DIY Tisara Sita menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi selama masa uji coba jalan baru tersebut.

Menurutnya, hal ini menandakan bahwa pengoperasian jalan ini memang sudah dinantikan sejak lama.

Baca Juga:

"Kami mengapresiasi antusias masyarakat yang tinggi terhadap ruas Kretek–Girijati. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan jalan ini sangat dinantikan," ujar Tisara di Yogyakarta, Selasa (22/9).

Meski berjalan lancar dan aman dari angka kecelakaan, hasil evaluasi mencatat adanya kepadatan lalu lintas di beberapa titik, khususnya pada akhir pekan seiring dengan lonjakan volume kendaraan.

Uji Coba Kelok 23 Usai: Masyarakat Antusias, Ada Penumpukan Kendaraan di Beberapa TitikAntrian masyarakat yang ingin mencoba jalan baru di Kelok 23. Foto: Antara

Baca Juga:

Kepadatan ini dipicu oleh banyaknya pengendara yang sengaja berhenti untuk menikmati pemandangan alam pantai selatan dari atas jalan baru tersebut.

Padahal, polisi dan pihak berwenang sudah memperingatkan pengguna jalan agar tidak berhenti di bahu jalan.

Uji coba JJLS Kelok 23 sudah selesai. Hasil evaluasi menunjukkan masih ada penumpukan kendaraan di beberapa ruas jalan, terutama saat akhir pekan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kelok 23 jjls kelok 23 uji coba kelok 23 JJLS jjls jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU