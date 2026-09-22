Seusai Uji Coba Kelok 23, Pengerjaan Paket Lot 17A Dimulai

jogja.jpnn.com, BANTUL - Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaporkan bahwa uji coba pembukaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Kretek–Girijati atau yang populer disebut Kelok 23 berjalan lancar tanpa adanya kecelakaan.

Uji coba yang berlangsung pada 14–20 September 2026 itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Kepala Satker PJN Wilayah DIY Tisara Sita mengapresiasi tingginya animo masyarakat selama masa uji coba.

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Momen akhir pekan memang sempat mencatatkan peningkatan volume kendaraan hingga memicu kepadatan di sejumlah titik, tetapi Tisa mengatakan situasi lalu lintas secara keseluruhan tetap aman dan terkendali.

"Kami mengapresiasi antusias masyarakat yang tinggi terhadap ruas Kretek–Girijati. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan jalan ini sangat dinantikan. Aspek keselamatan dan kesiapan infrastruktur tetap menjadi pertimbangan utama sebelum jalan ini dibuka secara penuh," ujar Tisara di Yogyakarta, Selasa (22/9).

Setelah masa uji coba berakhir, ruas jalan Kelok 23 ditutup kembali untuk sementara waktu.

Penutupan dilakukan secara terukur menggunakan perangkat keamanan seperti Mobile Concrete Barrier (MCB), portal, dan pagar pembatas.

Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi perataan dan penyelesaian proyek di area ujung jalan, yakni Paket Lot 17A.