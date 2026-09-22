Setelah FKY, Sleman Creative Weeks (SCW) 2026 Segera Digelar

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 di Lapangan Beran, Sleman baru saja usai. Namun, panggung seni dan ruang kreatif di Kabupaten Sleman belum berhenti. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pariwisata bakal melanjutkan estafet pesta budaya tersebut dengan menyelenggarakan Sleman Creative Weeks (SCW) 2026 pada Oktober mendatang.

Mengusung tema “Living Shared Culture”, SCW 2026 hadir sebagai ruang temu interaktif antarkomunitas untuk merawat dan menggerakkan kebudayaan lokal.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sleman Irawati Palupi Dewi mengatakan kebudayaan tidak boleh sekadar dijadikan tontonan pasif, melainkan tradisi hidup yang terus berkembang melalui kolaborasi.

“Sleman Creative Weeks 2026 dirancang sebagai ruang pertemuan lintas praktik seni, budaya, komunitas, dan masyarakat. Kebudayaan akan terus tumbuh saat masyarakat memiliki ruang untuk bertemu, berbagi cerita, dan berkolaborasi,” ujar Irawati, Selasa (22/9/2026).

Guna mewujudkan konsep Living Shared Culture, SCW 2026 membaginya ke dalam empat pilar program utama, yaitu:

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1. Shared Space (Sleman Kite Festival)

Menggunakan ruang terbuka sebagai wahana beraktivitas bersama sekaligus membawa pesan kesadaran lingkungan dan perubahan iklim lewat penerapan prinsip zero waste.

2. Shared Gesture (Bedog Arts Festival)

Menampilkan seni pertunjukan gerak yang mengeksplorasi hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitarnya.