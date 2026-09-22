Memahami Pola Erupsi Gunung Api Lewat Jejak Geologi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fenomena erupsi gunung api merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Meski waktu terjadinya erupsi tidak dapat diprediksi secara presisi, mempelajari pola aktivitas masa lalu menjadi kunci utama dalam memperkuat mitigasi bencana dan perencanaan wilayah di masa depan.

Guru Besar Bidang Vulkanologi dari Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Harijoko mengatakan proses erupsi gunung api pada dasarnya merupakan fenomena alam kompleks yang terus berulang dalam skala waktu geologi.

"Kalau di gunung api, bencana utama itu memang terkait dengan proses erupsi. Proses erupsi itu berulang dengan perulangan yang tidak presisi dalam hitungan tahun," ujar Agung pada Senin (21/9).

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Agung menekankan bahwa catatan pemantauan instrumental manusia yang berkisar 100 tahun terakhir masih sangat terbatas saat dibandingkan dengan rentang aktivitas gunung api yang telah berlangsung selama ribuan tahun.

Guna melengkapi keterbatasan tersebut, para peneliti memanfaatkan dua pendekatan utama.

Pertama, menggunakan naskah kuno seperti prasasti dan babad lontar. Misalnya, pada sejarah Gunung Sinabung dan Gunung Rinjani yang menyimpan catatan penting mengenai dinamika erupsi dan dampaknya terhadap peradaban masa lalu.

Kedua, menggunakan analisis material geologi di mana peneliti menganalisis endapan vulkanis dan kandungan karbon pada sampel arang atau lapisan tanah di sekitar gunung api untuk memperkirakan usia serta karakteristik erupsi masa lalu.

Kendati analisis sampel membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan masih bergantung pada fasilitas laboratorium luar negeri, data ilmiah yang dihasilkan sangat krusial untuk menyusun forecasting jangka panjang.