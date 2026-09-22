Anggota Dewan Tinjau Pembangunan Sumur Bor Bernilai Rp 488 Juta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi C DPRD DIY meninjau pembangunan sumur bor di Lenteng 2, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul pada Senin (21/9).

Sumur bor tersebut dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Total anggaran yang digunakan untuk pembangunan sumur bor sebesar Rp 488 juta. Anggaran tersebut berasal dari Dana Keistimewaan atau danais.

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Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro mengatakan program itu sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah.

Alokasi daanais digunakan untuk megatasi kekeringan yang sedang melanda sebagian wilayah DIY.

Sumur bor tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air bersih 350 kepala keluarga di wilayah Lenteng dan sekitarnya.

"Alhamdulillah, mulai hari ini sudah mulai keluar airnya. Kemudian sudah dibuat penampungannya dan nanti ada jaringan menuju resapan air yang akan dikirim untuk memenuhi air tanah bagi kebutuhan warga," katanya.

Anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridlo menambahkan bahwa anggaran Rp 488 juta digunakan untuk membangun sumur, bak penampungan dan sambungan listrik.