Polda DIY Bangun Rumah Dinas Brimob di Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memulai pembangunan rumah dinas Brimob di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosesi peletakan baru pertama dilaksanakan pada Selasa (22/9).

Rumah dinas Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda DIY itu dibangun di Padukuhan Wonosobo, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari.

Total ada 18 unit rumah dinas yang akan dibangun di atas lahan seluas 18.000 meter persegi.

Rumah yang dibangun mencakup rumah tipe 36 dan tipe 50 serta dilengkapi fasilitas pendukung.

Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan rumah dinas itu nantinya akan meningkatkan kesejahteraan personel dan keluarga.

"Fasilitas rumah dinas ini diharapkan dapat mendukung kesiapsigaan dan mobilitas personel Brimob dalam pelaksanaan tugas," kata kapolda.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ini dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab.

"Peletakan batu pertama bukan sekadar tanda dimulainya pembangunan, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menyelesaikan pembangunan dengan baik," katanya.