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Diduga Melakukan Kekerasan Seksual, Dosen ISI Yogyakarta Dinonaktifkan

Selasa, 22 September 2026 – 17:16 WIB
Diduga Melakukan Kekerasan Seksual, Dosen ISI Yogyakarta Dinonaktifkan - JPNN.com Jogja
Kampus Institut Senin Indonesia (ISI) Yogyakarta. Foto: Dok. ISI Yogyakarta

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta resmi menonaktifkan seorang dosen berinisial AWF (30) dari seluruh kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas akademik.

Langkah itu diambil menyusul adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi.

Ketua Humas ISI Yogyakarta Daru Tunggul Aji mengonfirmasi bahwa pimpinan kampus telah menetapkan keputusan penonaktifan tersebut sejak Senin (21/9).

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Langkah ini merupakan tindak lanjut resmi setelah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) menyelesaikan rangkaian pemeriksaan.

"Penonaktifan ditetapkan pimpinan ISI Yogyakarta pada Senin, sebagai tindak lanjut institusional," ujar Daru di Bantul, Selasa (22/9/2026).

Kasus ini bermula ketika korban dengan didampingi seorang dosen melaporkan dugaan kekerasan seksual secara langsung kepada Satgas PPKPT pada 18 Agustus 2026, yang kemudian disusul dengan penyerahan laporan tertulis resmi pada 20 Agustus.

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Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PPKPT bergerak melakukan investigasi intensif.

"Satgas melakukan pemeriksaan secara intensif dengan meminta keterangan korban, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang dilaporkan," jelas Daru.

Seorang dosen muda di ISI Yogyakarta dinonaktifkan karena diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada mahasiswinya.
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TAGS   ISI Yogyakarta isi jogja Kekerasan seksual kekerasan seksual di kampus kekerasan seksual di isi yogyakarta

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