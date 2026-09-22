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Banyak Investor Mulai Melirik JJLS Kelok 23

Selasa, 22 September 2026 – 17:39 WIB
Banyak Investor Mulai Melirik JJLS Kelok 23 - JPNN.com Jogja
Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 23. Foto: @humasjogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Kretek–Girijati atau yang dikenal dengan Kelok 23 mulai memikat perhatian para penanam modal.

Pemerintah Kabupaten Bantul berharap tersambungnya akses infrastruktur itu akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah DIY bagian selatan.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa hasil uji coba Kelok 23 yang telah dilakukan pada 14-20 September mendapat respons positif dari masyarakat karena menyuguhkan pemandangan alam yang memikat.

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Antusiasme publik tersebut langsung direspons oleh tingginya minat investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor pariwisata sekitar kawasan tersebut.

"Banyak sekali (investor yang melirik), tetapi kawasan selatan ini kan Sultan Ground. Jadi, ya, mesti izin ke Keraton Yogyakarta," kata Halim di Bantul, Selasa (22/9).

Halim menjelaskan bahwa skema perizinan investasi di kawasan tersebut terbagi dalam dua ranah.

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Pemkab Bantul berwenang memproses dan mengeluarkan izin-izin teknis, sementara izin pemanfaatan lahan merupakan kewenangan mutlak Keraton Yogyakarta.

Selain menjadi daya tarik wisata dan magnet investasi, Kelok 23 memegang peranan strategis dalam menopang aksesibilitas transportasi publik maupun kendaraan pribadi.

Baru saja diuji coba secara terbatas, JJLS Kelok 23 sudah mengundang banyak investor yang ingin membuat tempat wisata di kawasan tersebut.
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TAGS   JJLS kelok 23 jjls kelok 23 uji coba kelok 23 investor kelok 23 Pemkab Bantul sultan Ground

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