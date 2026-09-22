ISI Yogyakarta Menjamin Kerahasiaan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta memastikan bakal melindungi korban, pelapor dan para saksi kasus kekerasan seksual yang menjerat seorang dosen muda di kampus tersebut.

Korban juga akan mendapatkan pendampingan psikologis dan dijamin masa depan studinya.

Ketua Humas ISI Yogyakarta Daru Tunggul Aji mengatakan pendampingan korban menjadi salah satu fokus kampus kesenian tersebut.

"Kami juga memastikan tidak boleh ada intimidasi, tekanan, ancaman, pembalasan, maupun tindakan lain terhadap korban, pelapor, dan saksi selama maupun setelah proses penanganan berlangsung," katanya, Selasa (22/9).

Menurut Daru, kampus juga menjaga kerahasiaan identitas serta informasi pribadi korban, pelapor, dan saksi selama proses penanganan.

Daru meminta tidak ada pihak yang menyebarluaskan identitas korban karena bisa membahayakan keselamatan penyintas.

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Daru mengatakan korban telah mendapatkan pendampingan sejak laporan disampaikan kepada kampus pada Agustus 2026. Pendampingan tersebut antara lain melibatkan tenaga ahli dan psikolog.

"Ada pendamping korban, ada dari ahli, dari psikolog, dari segala macam, dari itu sudah didampingi," katanya.