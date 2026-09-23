Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Rabu 23 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Polresta Sleman dan Polres Gunungkidul kembali membuka layanan SIM Keliling serta gerai luar Satpas untuk masyarakat pada hari ini, Rabu (23/9/2026).

Layanan khusus luar kantor ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C.

Sedangkan untuk permohonan SIM Baru, penerbitan tetap dilayani di Satpas Induk masing-masing wilayah.

Berdasarkan data operasional resmi, berikut adalah perincian lokasi dan jam pelayanan SIM di wilayah DIY untuk hari ini:

1. Wilayah Kabupaten Sleman

Bagi warga Sleman dan sekitarnya, layanan perpanjangan SIM dapat diakses di lokasi berikut:

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Satpas Polresta Sleman (Layanan Induk & SIM Baru)

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan Informasi (Halo Satpas): 0852-2586-8903

2. Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat mengunjungi titik perpanjangan luar kantor (SIMPITU) maupun kantor Satpas Induk:

SIMPITU – Toserba Sambipitu, Patuk

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Satpas Polres Gunungkidul

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

3. Wilayah Kabupaten Bantul

Berdasarkan jadwal resmi Polres Bantul bulan September 2026, tidak ada agenda operasional bus SIM Keliling luar kantor untuk hari Rabu, 23 September 2026.

Pemohon di wilayah Bantul diimbau untuk datang langsung ke Satpas Polres Bantul atau menunggu jadwal SIM Keliling berikutnya di Mall Pelayanan Publik Manding (Selasa) atau Kalurahan Gilangharjo (Kamis).