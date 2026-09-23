Rute Trans Jogja dari Terminal Jombor ke Amplaz

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi publik Trans Jogja terus mengoptimalkan konektivitas antarkawasan strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu trayek yang menjadi andalan masyarakat umum maupun pelajar dan mahasiswa adalah Jalur 5A, yang menghubungkan Terminal Jombor langsung menuju kawasan perbelanjaan Ambarukmo Plaza (Amplaz) hingga pusat pendidikan UGM dan UPN.

Rute ini menawarkan jalur melingkar (looping) yang efisien, melewati berbagai titik krusial mulai dari pusat perbelanjaan, area kampus ternama, fasilitas kesehatan, hingga terminal antarmoda.

Baca Juga: Rute Trans Jogja dari Gamping ke Kawasan Kusumanegara

Bagi masyarakat yang hendak berpergian dari arah Sleman utara menuju Yogyakarta bagian timur, berikut lintasan lengkap Halte dan Tempat Pemberhentian Bus (TPB) yang dilalui Jalur 5A:

Awal keberangkatan: Terminal Jombor

Kawasan Jl. Magelang & Pusat Kota: Indogrosir → Jogja City Mall (Timur) → Atakrib Jl. Magelang → TPB TVRI (Timur) → Karangwaru (Timur) → Eks Borobudur Plaza → SMK N 3

Kawasan Kampus UGM & Pusat Kota: Fisipol UGM (Barat) → TPB Panti Rapih → Halte Cik Di Tiro 1 → Halte Bulog → Halte Kridosono

Baca Juga: Rute Trans Jogja dari Prambanan ke UNY dan UGM

Kawasan Koridor Solo - Ambarukmo: Halte TJ YKPN → TPB Demangan → Halte TJ Solo (SMA De Britto) → Ambarukmo Plaza 2

Kawasan Janti & Babarsari: Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) → Halte Janti Utara → Halte Mall Sahid J-Walk → TPB Tambak Bayan 1 → TPB Ruko Babarsari → STIE YKPN (Barat)