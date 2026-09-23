Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 23 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut pertengahan pekan, bioskop-bioskop di Yogyakarta kembali menghadirkan jajaran film terbaru untuk menemani waktu senggang Anda hari ini, Rabu 23 September 2026.

Mulai dari film horor mencekam, komedi segar, drama, hingga aksi pahlawan super siap ditayangkan di layar lebar.

Ada film Avengers Endgame: Encore (R13+ | 186 Menit) yang kembali tayang dalam versi khusus, film aksi-fantasi epik ini menyajikan pertempuran puncak pahlawan super Marvel dengan tambahan adegan atau pengalaman visual khusus (termasuk tayangan format Velvet, ScreenX, 4DX, dan SphereX di Pakuwon Mall). Pilihan sempurna untuk kembali merasakan euforia petualangan skala besar di layar lebar.

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Anda juga bisa menonton Heart of the Beast (R13+ | 101 Menit) yang dibintangi oleh Brad Pitt dan J.K. Simmons, film action-thriller ini menghadirkan ketegangan tinggi melalui dinamika cerita yang intens. Sangat cocok bagi penikmat drama penuh konflik fisik dan mental.

Selain itu, ada pilihan film Indonesia yang sedang hits, yaitu Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit). Disutradarai dengan nuansa drama komedi segar, film ini dibintangi oleh Enzi Storia, Afgan Syahreza, dan Ardit Erwandha. Menyoroti lika-liku kehidupan serta kekonyolan dunia household management, film ini menghadirkan hiburan ringan yang pas untuk melepas penat.

Berikut jadwal penayangan film selengkapnya di beberapa bioskop favorit Yogyakarta pada hari ini, Rabu 23 September 2026.

1. Ambarrukmo Plaza XXI

Agensi Rumah Tangga: 12:00 | 14:15 | 16:30 | 18:45 | 21:00

Munafik: Melawan Iblis: 12:00 | 16:25

Avengers Endgame: Encore: 12:15 | 15:45 | 19:15

Heart of the Beast: 12:45 | 14:50 | 16:55 | 19:00 | 21:05

Resident Evil: 12:50 | 14:45 | 16:40 | 18:35 | 20:30

Istimewa: 14:05 | 18:30

Insidious: Out of the Further: 20:50

2. Empire XXI

Agensi Rumah Tangga: 12:00 | 14:15 | 16:30 | 18:45 | 21:00

Avengers Endgame: Encore: 12:15 | 15:45 | 19:15

Daniel and the Fiery Furnace: 12:20 | 14:30 | 16:40 | 18:50 | 21:00

Resident Evil: 12:25 | 16:35 | 18:30 | 20:25

Heart of the Beast: 12:45 | 14:50 | 16:55 | 19:00 | 21:05

Operasi Pesta Copet: 14:20