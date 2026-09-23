Pemasaran Digital bagi UMKM Sleman Didorong Lewat Program bersama Kampus

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman mendorong pelaku UMKM untuk memulai beradaptasi dengan era digital.

Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Sri Wara Nusandari mengatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pengembangam pemasaran digital bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, saat ini UMKM membutuhkan bantuan untuk mendorong digitalisasi.

"UMKM rata-rata masih bingung terkait digitalisasi. Berbeda dengan anak-anak muda. Mereka menguasai pasar dengan digital," kata Wara, Selasa (22/9).

Menurut dia, dengan digitalisasi para pelaku UMKM akan mudah memasarkan produknya dengan jangkauan yang lebih luas.

"Kami mempunyai program dengan menggandeng perguruan tinggi di Kabupaten Sleman. UMKM ada PR apa yang nanti kami carikan solusi bersama dengan perguruan tinggi," katanya.

Salah satu program yang berjalan saat ini, yaitu Mahasiswa Dampingi Pelaku Usaha atau Masdaku.

Kolaborasi ini dinilai efektif untuk mengakselerasi pemasaran digital bagi pelaku UMKM. (mcr25/jpnn)