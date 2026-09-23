KAI Daop 6 Tutup Perlintasan Tak Terjaga di Purworejo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta resmi menutup perlintasan tak terjaga nomor 632 di Km 489+7/8 yang menghubungkan petak jalan Stasiun Kutoarjo – Jenar, tepatnya di wilayah Brondongrejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (22/9).

Penutupan ini dilakukan guna memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk menekan potensi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.

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"KAI terus berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Penutupan perlintasan tak terjaga merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan potensi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang," ujar Feni dalam keterangan tertulisnya.

Terkait dengan aspirasi maupun masukan dari masyarakat setempat mengenai penutupan jalur tersebut, Feni memastikan PT KAI tetap membuka ruang dialog bersama pihak-pihak terkait.

“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan masyarakat. KAI akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat,” jelasnya.

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Proses penutupan perlintasan sebidang ini berjalan aman, lancar, dan terkendali berkat sinergi dari berbagai pihak.

Penutupan tersebut mengandalkan dukungan internal KAI serta unsur kewilayahan setempat, termasuk Babinsa Koramil Purwodadi dan perangkat Desa Brondongrejo.