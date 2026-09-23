Dimulai Besok, Jogja Jadi Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya Indonesia XXV

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Taman Budaya Yogyakarta (TBY) siap menjadi pusat perhatian seni dan budaya nasional dengan digelarnya Temu Karya Taman Budaya (TKTB) Indonesia XXV 2026 yang akan resmi dimulai besok, Kamis (24/9).

Acara tahunan yang mempertemukan para pelaku seni dan pengelola taman budaya dari seluruh penjuru negeri itu kembali diselenggarakan di Yogyakarta, tempat di mana ajang bersejarah ini pertama kali dilangsungkan.

Mengangkat tema “Gyaning Rasa Mantraning Nusantara” dengan slogan “Srawung Karya, Gulawenthah Budaya”, TKTB XXV tidak hanya sekadar panggung unjuk karya, melainkan juga wadah strategis untuk merawat, mengembangkan, serta meregenerasikan kebudayaan Nusantara.

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Tujuh belas taman budaya dari berbagai provinsi telah mengonfirmasi kehadiran untuk berbagi pengalaman, gagasan, dan mempresentasikan karya seni pertunjukan terbaik mereka.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Dian Lakshmi Pratiwi menegaskan bahwa gelaran tahun ini dirancang untuk memberikan dampak yang lebih mendalam bagi tata kelola kebudayaan di Indonesia.

"TKTB XXV se-Indonesia di TBY ini dirancang untuk melampaui panggung unjuk seni semata. Temu karya diarahkan menjadi ruang strategis pertukaran tata kelola dan pengalaman berkebudayaan, di mana para delegasi dapat saling mengadopsi praktik terbaik melalui prinsip amati, tiru, dan modifikasi," ujar Dian Lakshmi Pratiwi.

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Sebelum pembukaan besok, Taman Budaya Yogyakarta telah menggelar tradisi wilujengan tumpengan dan doa bersama pada Senin (21/9) lalu sebagai penanda kesiapan menyambut para delegasi dan masyarakat.

Masyarakat dan wisatawan dapat menikmati beragam sajian seni dan budaya secara gratis di kawasan Taman Budaya Yogyakarta dengan jadwal berikut: