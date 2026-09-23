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Soal Wacana Kuliah Gratis di PTN, Akademisi Ingatkan Risiko PTS Gulung Tikar

Rabu, 23 September 2026 – 17:58 WIB
Soal Wacana Kuliah Gratis di PTN, Akademisi Ingatkan Risiko PTS Gulung Tikar - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Pemerintah berencana menerapkan program kuliah gratis di PTN. Foto: Instagram/umyogya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi negeri (PTN) menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Kendati dinilai sebagai langkah maju dalam memperluas akses pendidikan, kebijakan ini dinilai perlu dirancang secara cermat agar tidak mengancam keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.

Akademisi Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta Gerry Katon Mahendra mengingatkan bahwa kebijakan kuliah gratis tidak boleh hanya berfokus pada PTN semata.

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Tanpa adanya kebijakan pendamping bagi PTS, opsi ini berisiko memicu migrasi calon mahasiswa baru secara masif ke kampus negeri.

"Keadilan dalam membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bukan hanya soal menggratiskan satu jenis kampus dan membiarkan kampus lainnya berjuang sendirian," ujar Gerry di Yogyakarta, Rabu (23/9).

Dosen dan peneliti Program Studi Administrasi Publik Unisa itu mengatakan migrasi besar-besaran ke PTN berpotensi membuat ribuan PTS kehilangan peminat hingga berujung kolaps.

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Dampaknya tidak hanya menyasar kelembagaan kampus, tetapi juga mengancam mata pencaharian ribuan dosen dan tenaga kependidikan, serta mematikan ekosistem ekonomi di sekitar kampus swasta.

Guna mencegah dampak buruk tersebut, Gerry mengusulkan empat langkah strategis bagi pemerintah.

Wacana untuk memberikan akses pendidikan gratis di PTN dianggap bisa membuat banyak PTS kolaps.
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TAGS   pendidikan gratis kuliah gratis kuliah gratis di ptn perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta

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