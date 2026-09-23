Penyidik Polresta Jogja Panggil Pengurus Paguyuban Parkir Alkid

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polresta Yogyakarta memanggil pengelola parkir Alun-Alun Kidul buntut persoalan parkir food truck Bolosego.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan total ada empat orang yang diundang untuk menyampaikan klarifikasi.

"Penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta juga akan mengirimkan undangan klarifikasi untuk dua orang pengurus paguyuban parkir Alun-Alun Kidul," katanya, Rabu (23/9).

Menurutnya, dua orang juru parkir masih belum memberikan keterangannya, sementara dua orang lainnya sudah menyampaikan klarifikasi.

Selain pihak juru parkir, kepolisian juga telah meminta keterangan pemilik usaha kuliner Bolosego pada 21 September kemarin.

Karyawan food truck yang ditugaskan di Alun-Alun Kidul turut dimintai keterangannya oleh kepolisian.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JPW) Baharuddin Kamba mendesak agar kasus dugaan pungutan liar ini diproses hingga ranah hukum.

"Peristiwa dugaan pungli di kawasan Alun-Alun Kidul ini bukan hanya dapat mencoreng citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata, tetapi juga dapat berpotensi melahirkan ketidakpercayaan dari masyarakat jika kasus berakhir damai," kata Kamba.