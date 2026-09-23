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Awasi Proyek Bernilai Rp 100 Juta, Disnakertrans Bantul Terjunkan 124 Tim Lapangan

Rabu, 23 September 2026 – 19:34 WIB
Awasi Proyek Bernilai Rp 100 Juta, Disnakertrans Bantul Terjunkan 124 Tim Lapangan - JPNN.com Jogja
Proyek pembangunan jalan di Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul menerjunkan 124 petugas lapangan untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan proyek padat karya infrastruktur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY Tahun 2026.

Para petugas yang direkrut dari berbagai unsur mitra dinas ini disiagakan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar dan seluruh kendala teknis dapat langsung tertangani di lokasi.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Agung Kurniawan mengungkapkan bahwa pengawasan melekat ini penting untuk menjaga kualitas pengerjaan di 124 lokasi padat karya se-Kabupaten Bantul.

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"Pengawasan ini mengarahkan agar berbagai kendala di lapangan bisa diselesaikan langsung oleh petugas di lokasi. Sebelum diterjunkan, mereka telah diberikan pembekalan teknis serta panduan koordinasi dengan kelompok pekerja," ujar Agung di Bantul, Rabu (23/9).

Para petugas dibekali pemahaman komprehensif, mulai dari jenis dan volume pengerjaan, teknis pengadukan bahan bangunan, aspek estetika infrastruktur, hingga pengelolaan administrasi seperti pemasangan papan data di awal kegiatan dan prasasti di akhir proyek.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas lapangan akan bersinergi erat dengan ketua kelompok warga serta tim teknis instansi.

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Proyek padat karya infrastruktur ini dijadwalkan berlangsung serentak mulai 28 September 2026.

Jika terdapat persoalan teknis yang memerlukan keputusan lebih lanjut, petugas lapangan dapat berkoordinasi langsung dengan tim teknis maupun dinas.

Disnakertrans bakal menerjunkan seorang pengawas untuk memastikan proyek bernilai Rp 100 juta berjalan tanpa kendala.
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TAGS   program padat karya proyek revitalisasi disnakertrans bantul infrastruktur program infrastruktur bantul bantuan keuangan khusus

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