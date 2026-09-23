JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Korban Pemerkosaan di Ponpes Ash-Sholihah Sleman Malah Dilaporkan Kepada Polisi

Korban Pemerkosaan di Ponpes Ash-Sholihah Sleman Malah Dilaporkan Kepada Polisi

Rabu, 23 September 2026 – 21:14 WIB
Korban Pemerkosaan di Ponpes Ash-Sholihah Sleman Malah Dilaporkan Kepada Polisi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Kasus pemerkosaan di Ponpes Ash-Sholihah Sleman. Foto: Jarrod Fankhauser

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Istri tersangka kasus pemerkosaan mantan santriwati Pondok Pesantren Ash-Sholihah mendatangi Polda DIY pada Rabu (23/9).

BA (31) melaporkan suaminya NH (45) dan FN (21) terkait kasus perzinaan.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan membenarkan informasi tentang adanya laporan tersebut.

Baca Juga:

"Kami konfirmasikan bahwa benar Polda DIY telah menerima laporan resmi dari pihak pelapor pada hari ini, 23 September 2026 terkait laporan dugaan peristiwa perzinaan," kata Kombes Ihsan.

Ihsan mengatakan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"Laporannya telah diteruskan ke Ditreskrimum untuk penyelidikan lebih lanjut," kata mantan Kapolres Bantul tersebut.

Baca Juga:

Kuasa hukum FN Gusti Rian Saputra menanggapi laporan pihak BA. Dia menampik bukti dalam laporan terlapor berupa tangkapan layar direct message Instagram.

"Chat DM yang dimaksud oleh kuasa hukum BA tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Faktanya ialah tersangka memaksa korban atau klien kami merekam dan mengirim video," katanya.

Korban pemerkosaan di pondok pesantren Ash-Sholihah NH dilaporkan kepada polisi atas dugaan perzinaan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Ash-Sholihah pondok pesantren pemerkosaan ponpes jogja ponpes ash-sholihah Polda DIY Pondok Pesantren Ash-Sholihah korban pemerkosaan pemerkosaan di ponpes

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU