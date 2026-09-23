Korban Pemerkosaan di Ponpes Ash-Sholihah Sleman Malah Dilaporkan Kepada Polisi

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Istri tersangka kasus pemerkosaan mantan santriwati Pondok Pesantren Ash-Sholihah mendatangi Polda DIY pada Rabu (23/9).

BA (31) melaporkan suaminya NH (45) dan FN (21) terkait kasus perzinaan.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan membenarkan informasi tentang adanya laporan tersebut.

"Kami konfirmasikan bahwa benar Polda DIY telah menerima laporan resmi dari pihak pelapor pada hari ini, 23 September 2026 terkait laporan dugaan peristiwa perzinaan," kata Kombes Ihsan.

Ihsan mengatakan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"Laporannya telah diteruskan ke Ditreskrimum untuk penyelidikan lebih lanjut," kata mantan Kapolres Bantul tersebut.

Kuasa hukum FN Gusti Rian Saputra menanggapi laporan pihak BA. Dia menampik bukti dalam laporan terlapor berupa tangkapan layar direct message Instagram.

"Chat DM yang dimaksud oleh kuasa hukum BA tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Faktanya ialah tersangka memaksa korban atau klien kami merekam dan mengirim video," katanya.