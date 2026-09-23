AMD Menyelipkan Fitur AI dalam Prosesor Terbaru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Advanced Micro Devices (AMD) menyematkan fitur teknologi artificial intelligence (AI) dalam prosesor AMD Ryzen AI terbaru.

Perkembangan AI yang pesat mendorong AMD berinovasi dengan menghadirkan teknologi CPU, GPU, dan NPU terbaik ke dalam AMD Ryzen AI dengan efisiensi daya optimal.

Komputasi pemrosesan AI pada CPU atau GPU berteknologi prosesor AMD Ryzen memungkinkan perkerjaan AI dijalankan secara lokal pada perangkat pribadi tanpa memerlukan koneksi ke server.

Consumer Business Development Manager AMD Indonesia Armawati Cen mengatakan masa depan personal computer bukan lagi sekadar menghadirkan AI, tetapi membuat personal computer mampu menjalankan AI secara lebih powerful dan membantu pengguna menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

“Oleh karena itu, pemilihan perangkat AI tidak lagi hanya soal spesifikasi, tetapi bagaimana AI benar-benar terintegrasi dengan perangkat dan memberikan pengalaman komputasi yang nyata dalam penggunaan sehari-hari," katanya, Rabu (23/9).

Dia berharap inovasi yang dikembangkan dapat memberikan solusi pengalaman berbeda dengan AI.

"Yaitu sebuah PC yang lebih powerful, lebih smart dan tentunya dapat menjalankan banyak hal untuk penggunanya. Jadi, ini lah masa depan AI PC yang sedang AMD bangun," ujarnya.

Consumer Product Marketing Manager AMD Indonesia Donnie Brahmandhika mengatakan perusahaan yang memproduksi semikonduktor itu tidak hanya sebatas menciptakan hardware.