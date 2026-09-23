Setelah Viral Kasus Parkir di Alkid, Pemkot Jogja Punya Rencana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiapkan regulasi baru untuk menata dan menertibkan seluruh aktivitas usaha hingga perparkiran di kawasan dalam Benteng Keraton Yogyakarta, termasuk Alun-alun Kidul (Alkid).

Langkah ini diambil menyusul maraknya aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang belakangan viral di media sosial.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Keraton Yogyakarta serta jajaran kepolisian untuk merumuskan aturan khusus yang mengatur kawasan cagar budaya tersebut.

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"Kami sudah membicarakan dengan Keraton dan kepolisian. Kami bikin satu aturan untuk merapikan aktivitas di dalam Benteng Keraton, juga Alun-Alun Kidul," ujar Wawan di Yogyakarta, Rabu (23/9).

Wawan menjelaskan aturan tersebut tidak hanya menyasar pengelolaan perparkiran, tetapi juga mencakup penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang beroperasi di wilayah Alkid.

"Di dalam Benteng Keraton, juga Alun-Alun Kidul yang mana selama ini ada PKL, parkir, dan lain sebagainya tidak tertata dengan rapi, kami akan coba rapikan. Baik itu mengenai parkir, mengenai juga UKM-nya supaya semuanya merasa aman dan nyaman. Itu yang paling mungkin. Jadi, aturan kami terapkan supaya nanti tidak ada lagi pungli dan biaya-biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Selain regulasi ketat, Pemkot Yogyakarta juga berencana memberlakukan penindakan tegas di lapangan serta mendorong transparansi pembayaran parkir secara digital.

"Kami juga harus menegur, melakukan langkah tegas untuk pungli, parkir liar yang tidak jelas. Salah satu upaya yang didorong adalah penggunaan pembayaran digital melalui QRIS dalam transaksi parkir, agar proses pembayaran lebih mudah dan mengurangi potensi pungli," tambah Wawan.