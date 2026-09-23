Menjelang Perayaan 1 Tahun, Serah Terima Pasar Godean Sedang Berproses

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman bersama Paguyuban Pedagang Pasar Godean tengah menyiapkan serangkaian acara meriah untuk memperingati satu tahun kembalinya pedagang menempati bangunan baru Pasar Godean. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober mendatang ini diusung untuk mendongkrak kembali aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Sekretaris Disperindag Sleman Aris Herbandang mengatakan peringatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus langkah kolaborasi untuk menghidupkan kembali fungsi pasar tradisional.

"Kegiatan ini difokuskan untuk menarik minat masyarakat agar kembali berbelanja di pasar. Kami ingin Pasar Godean tidak hanya menjadi tempat bertransaksi, tetapi juga pusat kegiatan kemasyarakatan dan pariwisata," ujar Aris pada Rabu.

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Guna menarik antusiasme warga, panitia telah menyiapkan beragam agenda.

Rangkaian acara tersebut meliputi senam bersama yang dilengkapi doorprize, pengajian, aksi donor darah, hingga pementasan kesenian lokal Tari Badui yang akan dibawakan langsung oleh para pedagang.

Selain itu, program berbagi Jumat Berkah akan ditingkatkan secara signifikan dengan membagikan 4.000 porsi makanan, jauh di atas porsi harian biasanya yang hanya 1.000 porsi.

Terkait aspek operasional dan legalitas, Aris turut menjelaskan status pengelolaan bangunan Pasar Godean saat ini. Proses serah terima aset dari pemerintah pusat ke Pemkab Sleman masih berjalan.

Meski demikian, Pemkab Sleman telah menyurati Kementerian Keuangan untuk meminta izin pemungutan retribusi guna menutupi biaya operasional pasar yang sudah mulai berjalan.