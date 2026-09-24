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Ramayana Ballet Tampil di Candi Prambanan Malam Ini, Kamis 24 September 2026

Kamis, 24 September 2026 – 11:02 WIB
Ramayana Ballet Tampil di Candi Prambanan Malam Ini, Kamis 24 September 2026 - JPNN.com Jogja
Pertunjukan Sendratari Ramayana. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan cagar budaya Candi Prambanan kembali memanjakan wisatawan lokal maupun mancanegara dengan seni pertunjukan budaya yang memukau. Pada hari ini, Kamis (24/9), panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage) Kompleks Candi Prambanan menyajikan pementasan Ramayana Ballet mulai pukul 19.30 WIB.

Pertunjukan Ramayana Ballet malam ini menghadirkan perpaduan langgam tari klasik bergaya campuran Yogyakarta dan Surakarta yang diiringi musik gamelan Jawa secara langsung (live show).

Berlatar belakang megahnya siluet Candi Prambanan yang diterangi tata cahaya dramatis, pementasan tanpa dialog ini membawakan kisah cinta penuh emosi antara Rama dan Shinta dalam menghadapi perjuangan melawan Rahwana.

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Bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin menikmati nuansa megah pertunjukan luar ruangan malam ini, berikut adalah perincian harga tiket reguler hari kerja (weekday):

- VIP Outdoor: Rp 450.000 (Fasilitas snack & beverage)

- Special Outdoor: Rp 350.000 (Fasilitas beverage)

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- Class I Outdoor: Rp 200.000

- Class II Outdoor: Rp 150.000

Bagi Anda pencinta pertunjukan Ramayana Ballet, bisa datang ke Candi Prambanan malam ini. Cek harga tiketnya.
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TAGS   sendratari ramayana sendratari ramayana prambanan penonton pertunjukan sendratari ramayana ramayana ballet Dramatari Roro Jonggrang candi Prambanan

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