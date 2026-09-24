Rute Trans Jogja dari Gamping ke Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DIY terus mengoptimalkan layanan transportasi publik darat Trans Jogja guna mempermudah mobilitas warga maupun wisatawan.

Salah satu konektivitas yang paling vital adalah koridor yang menghubungkan kawasan barat Yogyakarta, Gamping (Sleman) hingga kawasan timur di Prambanan (Sleman) dengan titik transit utama berada di pusat kota Kawasan Malioboro.

Masyarakat yang ingin bepergian dari arah Gamping menuju Prambanan atau sebaliknya dapat memanfaatkan integrasi layanan Jalur 6 dan Jalur 1A dengan mudah.

Rute Koridor Barat: Jalur 6 (Gamping – Malioboro)

Jalur 6 melayani perjalanan dari area perbatasan barat melalui kawasan pendidikan, pusat perbelanjaan, hingga jantung Kota Yogyakarta.

Perjalanan Pergi (Gamping → Malioboro):

Berangkat dari Park and Ride Gamping, rute ini melintasi PKU Gamping, Pasar Gamping (Utara), Portabel BSI, TPB UMY 2, TPB BRI UMY, TPB Universitas Alma Ata, Jadan 2, TPB Kasihan, TPB Simpang Diklat DIY, TPB Gedung Madu Candhya 2, SMAN 1 Kasihan (Barat), TPB SMK Seni 2, Pasar Legi Yogyakarta, Muallimin (Utara), Portabel Tejokusuman (Tamansari), Halte Ngabean, KHA Dahlan (Utara), Taman Pintar, TPB Jl. Mayor Suryotomo, Progo, Jl. Mataram Hotel Akur, Portable Teras Malioboro 2, Halte Malioboro 1, Halte Malioboro 2 (Kepatihan), hingga tiba di Halte Malioboro 3.

Perjalanan Pulang (Malioboro → Gamping)

Dari Halte Malioboro 3, bus melanjutkan perjalanan melewati KHA Dahlan (Selatan), Halte Ngabean, Muallimin (Selatan), TPB Pasar Legi, TPB SMK Seni 1, SMAN 1 Kasihan (Timur), TPB Gedung Madu Candhya 1, TPB Ponpes Hamatul Quran, TPB Lap. Kasihan, Jadan 1, TPB Apotek Muji Sehat, TPB UMY 1, TPB AMIK BSI, Pasar Gamping (Selatan), BPD Gamping (Selatan), dan mengakhiri rute kembali di Park and Ride Gamping.

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Rute Koridor Timur: Jalur 1A (Prambanan – Malioboro)

Untuk meneruskan perjalanan ke wilayah timur Yogyakarta hingga ke batas Klaten (Prambanan), penumpang dapat berpindah ke Jalur 1A.

Perjalanan Pergi (Prambanan → Malioboro):

Dimulai dari Terminal Prambanan, armada bergerak melewati TPB Edotel Kalasan 2, RS Bhayangkara, Portable Pasar Kalasan, Cupuwatu, Halte Jl. Solo KR 2, Halte TJ Bandara Adisucipto, Halte Hyundai, Halte Jl. Solo (Jayakarta), Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan), Halte Ambarukmo, Halte Gedung Wanita, Halte LPP, Halte Superindo Urip Sumoharjo, Halte RS Bethesda, Halte Sudirman Bumiputera, Halte Mangkubumi 1, Halte Mangkubumi 2, Eks Menara Kopi (Utara), Halte Kridosono, Eks Menara Kopi (Selatan), Halte Malioboro 1, Halte Malioboro 2 (Kepatihan), hingga Halte Malioboro 3.