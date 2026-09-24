Jadwal Lengkap KA Prameks Jogja–Kutoarjo Hari Ini, Kamis 24 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kereta Api (KA) Lokal Prambanan Ekspres (Prameks) kembali melayani mobilitas harian masyarakat lintas Yogyakarta–Kutoarjo pada hari ini, Kamis (24/9/2026).

Moda transportasi komuter milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini terus menjadi andalan para pekerja dan penglaju karena efisien, bebas macet, serta bertarif terjangkau Rp 8.000 per perjalanan.

Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan, KA Prameks melintasi dan melayani naik-turun penumpang di lima stasiun utama: Stasiun Yogyakarta, Wates, Wojo, Jenar, dan Kutoarjo.

Agar perjalanan lebih terencana, simak perincian jadwal keberangkatan KA Prameks berdasarkan stasiun pemberangkatan di bawah ini:

1. Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta

Bagi penumpang dari pusat Kota Yogyakarta menuju arah Wates hingga Kutoarjo, terdapat 5 kali perjalanan dalam sehari:

Pagi: 06.40 WIB (KA 501)

Siang: 11.50 WIB (KA 503)

Sore: 15.15 WIB (KA 505)

Sore: 16.20 WIB (KA 509)

Malam: 18.05 WIB (KA 507)

2. Keberangkatan dari Stasiun Wates

Untuk warga Kulon Progo dan sekitarnya yang hendak bepergian menuju Kutoarjo maupun Yogyakarta, berikut pilihan jam keberangkatannya:

Arah Kutoarjo:

07.07 WIB (KA 501)

12.15 WIB (KA 503)

15.42 WIB (KA 505)

16.45 WIB (KA 509)

18.29 WIB (KA 507)

Arah Yogyakarta:

05.45 WIB (KA 508)

09.41 WIB (KA 502)

13.54 WIB (KA 504)

17.28 WIB (KA 506)

19.20 WIB (KA 510)

3. Keberangkatan dari Stasiun Wojo

Berikut jadwal KA Prameks dari Stasiun Wojo, Purworejo:

Arah Kutoarjo:

07.20 WIB (KA 501)

12.28 WIB (KA 503)

15.55 WIB (KA 505)

16.58 WIB (KA 509)

18.42 WIB (KA 507)

Arah Yogyakarta:

05.32 WIB (KA 508)

09.28 WIB (KA 502)

13.41 WIB (KA 504)

17.13 WIB (KA 506)

19.07 WIB (KA 510)

4. Keberangkatan dari Stasiun Jenar

Pilihan jadwal operasional dari Stasiun Jenar menuju dua arah relasi:

Arah Kutoarjo:

07.29 WIB (KA 501)

12.37 WIB (KA 503)

16.04 WIB (KA 505)

17.07 WIB (KA 509)

18.51 WIB (KA 507)

Arah Yogyakarta:

05.23 WIB (KA 508)

09.19 WIB (KA 502)

13.32 WIB (KA 504)

17.03 WIB (KA 506)

18.58 WIB (KA 510)