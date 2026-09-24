2 Kampung Wisata di Bantul Raih Penghargaan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Desa Wisata Kajii di Kalurahan Gilangharjo dan Desa Wisata Bumi Mataram Pleret di Kalurahan Pleret meraih penghargaan dalam Lomba Kampung Wisata 2026 tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Desa Wisata Kajii meraih Juara II, sementara Desa Wisata Bumi Mataram Pleret meraih Juara Harapan I.

Desa Wisata Kajii selama ini dikenal sebagai sentra budidaya ikan hias serta menawarkan paket wisata Sobo Sawah dan Sobo Situs.

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Sedangkan Desa Wisata Bumi Mataram Pleret menonjolkan ragam budaya dan sejarah, salah satunya jejak Mataram Islam.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku bangga atas penghargaan yang diterima dua desa di wilayahnya tersebut.

"Ini merupakan hasil dari usaha rekan-rekan yang aktif dalam Community Based Tourism dan semoga dapat menginspirasi desa-desa wisata lain di Kabupaten Bantul,” kata Halim, Selasa (22/9).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya pembelajaran dari perlombaan ini.

“Lomba ini merupakan instrumen pembelajaran, evaluasi, sekaligus peningkatan mutu pengelolaan destinasi,” kata Sultan.