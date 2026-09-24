Kebakaran Rumah di Kotagede, Sempat Tercium Bau Kabel Terbakar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah rumah yang berada di Kampung Basen, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta pada Rabu (23/9). Pemilik rumah merupakan lansia berusia 68 tahun.

Sekitar pukul 02.00 WIB anak pemilik rumah sempat mencium bau kabel terbakar. Ia lantas mencari sumber bau tersebut.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan anak korban lalu mencabut semua stop kontak yang tertancap kecuali kulkas.

Pagi harinya bau kabel terbakar masih tercium di rumah tersebut.

“Pada pukul 08.05 WIB tetangga korban melihat api dari ruang tamu. Saksi kemudian memberitahukan kepada tetangga lainnya,” ujar Iptu Dani.

Warga berusaha memadamkan api, tetapi upaya warga tidak membuahkan hasil. Api dengan cepat membesar dan melalap rumah.

"Selanjutnya, empat unit damkar datang ke lokasi dan berhasil memadamkan api," katanya.

Pemicu kebakaran dan kerugian materi belum bisa disimpulkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (mcr25/jpnn)