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Kebakaran Rumah di Kotagede, Sempat Tercium Bau Kabel Terbakar

Kamis, 24 September 2026 – 12:05 WIB
Kebakaran Rumah di Kotagede, Sempat Tercium Bau Kabel Terbakar - JPNN.com Jogja
Upaya petugas pemadam kebakaran memadamkan api di rumah warga di Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta pada Rabu (23/9). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah rumah yang berada di Kampung Basen, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta pada Rabu (23/9). Pemilik rumah merupakan lansia berusia 68 tahun.

Sekitar pukul 02.00 WIB anak pemilik rumah sempat mencium bau kabel terbakar. Ia lantas mencari sumber bau tersebut.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan anak korban lalu mencabut semua stop kontak yang tertancap kecuali kulkas.

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Pagi harinya bau kabel terbakar masih tercium di rumah tersebut.

“Pada pukul 08.05 WIB tetangga korban melihat api dari ruang tamu. Saksi kemudian memberitahukan kepada tetangga lainnya,” ujar Iptu Dani.

Warga berusaha memadamkan api, tetapi upaya warga tidak membuahkan hasil. Api dengan cepat membesar dan melalap rumah.

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"Selanjutnya, empat unit damkar datang ke lokasi dan berhasil memadamkan api," katanya.

Pemicu kebakaran dan kerugian materi belum bisa disimpulkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (mcr25/jpnn)

Sebuah rumah warga di Kotagede dilalap si jago merah. Anak pemilik rumah sempat mencium bau kabel terbakar.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   Kota Yogyakarta kebakaran Kotagede damkar kebakaran jogja kebakaran Yogyakarta kebakaran di kotagede

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