Daftar Perolehan Medali Porprida DIY 2026: Bantul Juara Umum

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kontingen Kabupaten Bantul resmi dinobatkan sebagai juara umum Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah (Porprida) DIY 2026.

Meraih total 21 medali dari 10 cabang olahraga yang dipertandingkan, Bantul sukses menempati puncak klasemen akhir.

Penutupan gelaran yang telah berlangsung sejak 14 hingga 23 September 2026 ini digelar di Graha Wana Bhakti Yasa pada Rabu (23/9).

Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti menyerahkan secara langsung piala kemenangan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ajang Porprirda DIY 2026 memperebutkan total 96 medali emas, 98 perak, dan 131 perunggu dari 28 nomor pertandingan.

Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi lari, bola voli, basket, futsal, bulutangkis, tenis, tenis meja, gateball, catur, hingga senam.

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Sebanyak 325 ASN berprestasi berhasil menyumbang medali bagi daerahnya masing-masing. Berikut detail daftar peringkat dan perolehan medali Porprida DIY 2026:

Peringkat 1: Kabupaten Bantul

Mengunci gelar juara umum dengan raihan 7 medali emas, 5 perak, dan 9 perunggu (Total: 21 medali).