11 Kali Guguran Lava di Gunung Merapi, Jarak Luncur Hingga 2 Km

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih berada pada tingkat Level III (Siaga).

Berdasarkan hasil pengamatan pada Rabu (23/9/2026) pukul 00.00–24.00 WIB, teramati belasan kali guguran lava pijar yang meluncur ke sektor barat daya.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengungkapkan bahwa sepanjang 24 jam pengamatan, tercatat terjadi sebelas kali guguran lava ke arah barat daya meliputi Kali Sat/Putih, Kali Bebeng, Kali Krasak, dan Kali Boyong.

"Jarak luncur maksimum guguran lava teramati mencapai 2.000 meter ke arah barat daya," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya, Kamis (24/9).

Secara visual, Gunung Merapi teramati jelas sepanjang hari di tengah cuaca cerah.

Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, melumbung hingga tinggi 10–75 meter di atas puncak kawah.

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Adapun kondisi meteorologi di sekitar area puncak mencatatkan suhu udara berkisar antara 16.6–27.7 derajat celsius dengan kelembaban 48.9–73.9 persen dan arah angin bertiup lemah ke utara, timur, dan barat.

Sektor kegempaan menunjukkan suplai magma di dalam tubuh Gunung Merapi masih terus berlangsung aktif.