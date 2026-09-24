7.363 Penerima Bansos di Sleman Terindikasi Judol, Pinjol DIY Tembus Rp 1,4 Triliun

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bahaya kejahatan finansial digital makin nyata mengikis ketahanan ekonomi dan sosial warga hingga ke tingkat desa.

Kombinasi judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga investasi bodong kini menjadi siklus mematikan yang tak hanya menguras modal, tetapi juga merusak tatanan bermasyarakat.

Fenomena ini mengemuka dalam pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Posyandu yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kalurahan Donokerto.

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Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Sleman Bagus Jalu Anggara membeberkan data memprihatinkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Di Kabupaten Sleman saja, tercatat 7.363 warga penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi aktif bertransaksi judi online.

Akibat kekalahan mendalam yang dirancang oleh sistem bandar (chasing losses), masyarakat kerap mengambil jalan pintas dengan meminjam ke pinjol ilegal.

Efek dominonya berdampak luas secara makroakumulasi pinjaman online di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menembus angka fantastis Rp 1,4 triliun pada triwulan II 2026.

Dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan pun kian tidak beretika.