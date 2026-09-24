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7.363 Penerima Bansos di Sleman Terindikasi Judol, Pinjol DIY Tembus Rp 1,4 Triliun

Kamis, 24 September 2026 – 18:43 WIB
7.363 Penerima Bansos di Sleman Terindikasi Judol, Pinjol DIY Tembus Rp 1,4 Triliun - JPNN.com Jogja
Ilustrasi pinjol ilegal: dok JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bahaya kejahatan finansial digital makin nyata mengikis ketahanan ekonomi dan sosial warga hingga ke tingkat desa.

Kombinasi judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga investasi bodong kini menjadi siklus mematikan yang tak hanya menguras modal, tetapi juga merusak tatanan bermasyarakat.

Fenomena ini mengemuka dalam pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Posyandu yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kalurahan Donokerto.

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Di Kabupaten Sleman saja, tercatat 7.363 warga penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi aktif bertransaksi judi online.

Akibat kekalahan mendalam yang dirancang oleh sistem bandar (chasing losses), masyarakat kerap mengambil jalan pintas dengan meminjam ke pinjol ilegal.

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Dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan pun kian tidak beretika.

Kesbangpol Sleman mengingatkan masyarakat akan bahaya tiga lingkaran setan keuangan digital, yatu judol, pinjol dan investasi bodong.
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TAGS   judol pinjol pinjol ilegal judi online warga Sleman kesbangpol sleman

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