Sentimen Pasar Pascapergantian Menkeu Jadi Pemicu Pelemahan Rupiah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Serikat (AS) terus berada dalam tren pelemahan bertahap hingga menyentuh level psikologis baru. Pada perdagangan Kamis pagi (24/9/2026), mata uang Garuda berada di kisaran per dolar AS, merosot 83 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya di level Rp 17.818 per dolar AS.

Pelemahan ini memperpanjang tren negatif rupiah yang sempat mencatatkan pelemahan beruntun selama tujuh hari berturut-turut pada pertengahan September.

Faktor domestik, khususnya dinamika politik anggaran dan kepemimpinan ekonomi menjadi sorotan utama para pelaku pasar.

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi momentum krusial.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Imamudin Yuliadi menilai pergantian di tengah situasi perekonomian yang dinilai tidak biasa memicu spekulasi terkait arah kebijakan fiskal ke depan.

Investor cenderung mengambil posisi bertahan sambil mencermati kepastian arah kebijakan fiskal pemerintah.

Pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan memunculkan reevaluasi risiko oleh pelaku pasar internasional maupun domestik.

Ketidakpastian transisi ini menahan arus modal masuk (capital inflow) yang sangat dibutuhkan untuk menopang stabilitas rupiah.