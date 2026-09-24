Jalur Alternatif Pantai Cangkring-Tanggul Tirto Amblas Diterjang Abrasi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kerusakan jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto akibat abrasi dipastikan tidak memengaruhi kunjungan wisata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul mengimbau wisatawan untuk tetap tenang karena akses utama menuju objek wisata pantai selatan tetap aman dilalui.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinpar Bantul Istiyani menegaskan bahwa jalan yang amblas tersebut bukanlah akses utama para pelancong.

Jalur tersebut hanya merupakan jalan kecil berukuran sekitar satu lebar mobil yang dikelilingi pepohonan rindang.

"Jalannya kecil, hanya cukup untuk satu mobil saja. Selain itu, banyak ranting pohon. Jadi, memang tidak semua wisatawan tahu adanya jalur tersebut," ujar Istiyani pada Kamis (24/9).

Menurut Istiyani, mobilitas wisatawan yang hendak berpindah destinasi wisata di sisi barat Bantul kini bertumpu pada Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Baca Juga: Talud Amblas Mengancam Akses Jalan Warga di Sitimulyo Bantul

Keberadaan JJLS menyediakan akses yang jauh lebih luas, aman, dan nyaman dibanding jalur lama di pesisir.

"Jadi, wisatawan kalau ingin berpindah destinasi ya lewat JJLS. Jarang sekali yang melewati jalan yang amblas itu," lanjutnya.