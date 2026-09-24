Sambut HUT ke-81, KAI Daop 6 Datangkan Rail Clinic untuk Layanan Kesehatan Gratis

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menggelar aksi kepedulian sosial dengan menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui kereta kesehatan Rail Clinic di Stasiun Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (24/9).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 PT KAI.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyebut bahwa target layanan ini mencakup pengobatan primer bagi 200 warga Sentolo serta pembagian kacamata gratis bagi 50 siswa sekolah yang telah melalui pemeriksaan mata.

"Melalui kegiatan Rail Clinic ini, kami ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari pengobatan gratis, edukasi kesehatan, hingga pembagian kacamata," ujar Feni.

Rangkaian kereta yang diturunkan merupakan Rail Clinic Generasi ke-4 yang terdiri dari empat gerbong kereta diesel. Dua gerbong difokuskan untuk fasilitas kesehatan, sedangkan dua gerbong sisanya difungsikan sebagai perpustakaan berjalan (Rail Library).

Layanan medis yang disediakan terbilang lengkap untuk fasilitas kesehatan tingkat primer, meliputi pemeriksaan umum dan gigi, serta layanan kebidanan yang dilengkapi fasilitas Ultrasonografi (USG).

Gerbong Rail Library menyajikan beragam koleksi buku serta media pembelajaran digital yang menarik bagi anak-anak di area stasiun.

Guna menunjang operasional, KAI Daop 6 menerjunkan 19 tenaga medis profesional yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, refraksionis optisien, analis laboratorium, apoteker, dan paramedis.