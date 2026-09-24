Akhir Pekan Ini Ada Pasar Lawas Mataram di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelaran tahunan yang selalu dinanti para pencinta suasana tempo dahulu Pasar Lawas Mataram kembali hadir menyapa warga Jogja.

Mengusung tema “Momong, Momor, Momot”, perhelatan budaya dan kuliner tradisional ini siap mengajak para pengunjung yang disapa Konco Lawas untuk bernostalgia.

Rangkaian acara akan berlangsung sejak Jumat (25/9) hingga Minggu (27/9) ini berpusat di Halaman Masjid Besar Mataram Kotagede.

Pasar Lawas Mataram 2026 menghadirkan beragam jajanan antik yang kini sulit dijumpai, permainan tradisional (dolanan anak), hingga panggung pertunjukan seni budaya.

Acara ini dirancang sebagai ruang jumpa untuk bertukar cerita, menyicipi nostalgia rasa masa lalu, dan menyelami kehangatan tradisi Mataraman.

Jadwal Jam Operasional

Guna memfasilitasi pengunjung yang ingin hadir bersama keluarga maupun kerabat, pihak penyelenggara menetapkan jam operasional sebagai berikut:

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Jumat, 25 September 2026: Pukul 15.00 – 22.30 WIB

Sabtu – Minggu, 26–27 September 2026: Pukul 07.00 – 22.30 WIB

Rangkaian Agenda Hari Pertama

Pembukaan hari pertama pada Jumat, 25 September 2026, bakal diramaikan dengan serangkaian pertunjukan seni tradisional, sholawat, hingga pementasan wayang kulit pada malam hari.

Rangkaian acara diawali dengan lantunan Sholawat Kawula Mataram pada pukul 15.15 WIB, yang disusul dengan Seremoni Pembukaan pukul 15.50 WIB.