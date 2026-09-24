Komisi X DPR RI Catat Beberapa Problem Pengelolaan Cagar Budaya di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan cagar budaya Benteng Vredeburg dan Benteng Keraton Yogyakarta untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kunjungan ini dilakukan di tengah fokus Komisi X DPR RI yang saat ini sedang membentuk Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Cagar Budaya.

DPR ingin memastikan akar permasalahan dalam pelestarian situs bersejarah, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, hingga porsi kewenangan anggaran.

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Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menuturkan bahwa Pemerintah DIY sebenarnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang mencakup kewenangan kebudayaan.

Namun, mereka menemukan masih ada cagar budaya yang belum terpelihara secara maksimal.

"Kami datang kemari untuk mencari tahu alasannya. Memang ternyata keistimewaan yang diberikan untuk Jogja berdasarkan undang-undang tersebut masih sangat terbatas, terutama dalam hal kewenangan fiskal dan keuangan," ujar Purnamasidi di Yogyakarta, Kamis (24/9).

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Ia menjelaskan Pemerintah DIY masih harus berkoordinasi ketat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengelolaan anggaran. Hal ini dinilai membuat tata kelola potensi budaya di Jogja masih bersifat sentralistik.

Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi X DPR RI mencatat tiga temuan utama, yaitu: