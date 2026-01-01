Masih Kemarau, tetapi Warga Gunungkidul Sudah Bersiap Menyambut Musim Hujan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Meskipun saat ini masih berada dalam fase musim kemarau panjang, sejumlah warga di Gunungkidul sudah mempersiapkan diri untuk menyambut musim hujan.

Sebagaimana yang dilakukan oleh warga di Padukuhan Bedil, Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin pada Kamis (24/9).

Mereka bergotong royong memperbaiki infrastruktur fisik guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Pembangunan fasilitas teknis seperti drainase dan dinding penahan tanah (talud) dikerjakan secara bersama-sama dengan pejabat pemerintah Kabupaten Gunungkidul, polisi dan beberapa anggota TNI.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa kesiapan fisik berupa infrastruktur yang andal harus berimbang dengan kesiapsiagaan sosial masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur berupa drainase dan talud menjadi salah satu upaya mengantisipasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir. Kemudian ada pengerukan sedimentasi sungai guna mencegah luapan air yang dapat menggenangi permukiman warga," ujar Endah di sela-sela peninjauan lokasi.

Endah menambahkan nilai kebersamaan dan kegotongroyongan menjadi modal sosial utama dalam menghadapi ancaman bencana.

"Supaya nanti apabila musim hujan tiba, khususnya dibarengi bencana hidrometeorologi, masyarakat dan infrastrukturnya sudah siap," tegasnya.