Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Jumat 25 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan SIM Keliling dan Satpas di wilayah Sleman serta Gunungkidul kembali beroperasi hari ini, Jumat 25 September 2026.

Layanan perpanjangan SIM ini khusus ditujukan bagi pemegang SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan SIM baru, proses pelayanan tetap dilaksanakan di Mako Satpas masing-masing Polres/Polresta.

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah DIY untuk hari Jumat, 25 September 2026:

1. Wilayah Kabupaten Sleman

SATPAS Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Pembuatan SIM Baru & Perpanjangan SIM (SIM A & C).

Informasi: Halo Satpas (0852-2586-8903).

Catatan Sleman: Layanan SIM Corner MPP Sleman, SIMMADE, dan Malam Minggu tidak beroperasi pada hari Jumat ini.

2. Wilayah Kabupaten Gunungkidul

SATPAS Polres Gunungkidul

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

Layanan: Pembuatan SIM Baru & Perpanjangan SIM.

SIM STATION (Terminal Dhaksinarga Wonosari)

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Layanan: Perpanjangan SIM A & C.

3. Wilayah Kabupaten Bantul

Berdasarkan jadwal resmi bulan September 2026, tidak ada layanan SIM Keliling di wilayah Kabupaten Bantul untuk hari Jumat, 25 September 2026.

Masyarakat Bantul diimbau untuk mendatangi Satpas Polres Bantul atau menunggu jadwal bus keliling berikutnya.