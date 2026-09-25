Rute Trans Jogja dari Terminal Giwangan ke Palbalang Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan DIY terus memperkuat konektivitas transportasi umum antarwilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin bepergian dari Terminal Giwangan (Kota Yogyakarta) menuju Terminal Palbapang (Bantul), layanan bus Trans Jogja kini menjadi pilihan moda transportasi darat yang terjangkau, aman, dan nyaman.

Meski belum tersedia rute langsung (direct) dari Giwangan ke Palbapang, penumpang dapat terhubung dengan mudah melalui Transit Halte Ngabean dengan memanfaatkan integrasi Jalur 9 dan Jalur 15.

Baca Juga: Rute Trans Jogja dari Gamping ke Prambanan

1. Keberangkatan dari Giwangan (Jalur 9)

Untuk memulai perjalanan dari Terminal Giwangan menuju kawasan Bantul, penumpang cukup naik Trans Jogja Jalur 9.

Rute Berangkat:

Terminal Giwangan → TPB UAD Ringroad Selatan 2 → Simpang Wojo → Druwo → Jogokariyan → Jokteng Wetan → Pasar Gading → MT Haryono → Tamansari → Halte Ngabean.

Poin Transit: Turun di Halte Ngabean.

Baca Juga: Rute Trans Jogja dari Terminal Jombor ke Amplaz

2. Transit & Lanjut ke Palbapang (Jalur 15)

Di Halte Ngabean, penumpang dapat berpindah ke Trans Jogja Jalur 15 yang melayani rute langsung menuju jantung Kabupaten Bantul hingga Terminal Palbapang.

Rute Lanjutan:

Halte Ngabean → Gereja Pugeran → Dongkelan (PASTY) → Pasar Niten → Simpang Kasongan → Kesbangpol Bantul → Pendowoharjo → SMPN 2 Bantul → Kapanewon Bantul → Pasar Bantul → Eks Stasiun KA Bantul → Tugu Adipura Bantul → Simpang Gose → SMAN 1 Bantul → Terminal Palbapang.