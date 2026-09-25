Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 25 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut akhir pekan, beberapa bioskop di Jogja menghadirkan beragam tayangan menarik mulai dari aksi pahlawan super, horor, komedi domestik, hingga animasi.

Berikut adalah jadwal penayangan film di lima bioskop utama Yogyakarta untuk Jumat, 25 September 2026:

1. Plaza Ambarukmo (Plaza Ambarukmo XXI / CGV)

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Agensi Rumah Tangga (SU/R13+)

Jam Tayang: 12:05 | 14:20 | 16:35 | 18:50 | 21:05

Avengers Endgame: Encore (R13+)

Jam Tayang: 12:15 | 15:45 | 19:15

Lucky Strike (R13+)

Jam Tayang: 12:20 | 14:25 | 16:30 | 18:35 | 20:40

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Bisikan Desa Gringsing (R17+)

Jam Tayang: 12:30 | 14:40 | 16:50 | 19:00 | 21:10

Resident Evil (R17+)

Jam Tayang: 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 | 20:35